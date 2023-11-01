الامارات | إنفانتينو: السعودية تستضيف كأس العالم 2034

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو على حسابه على منصة "إنستغرام" أن مونديال 2034 سيقام في السعودية، التي قدمت خطاب نوايا لاستضافة البطولة.

وقال: "أفضل عرض على وجه الأرض سيتم تنظيمه في كندا والمكسيك والولايات المتحدة في 2026 في أمريكا الشمالية. النسختان القادمتان لكأس العالم فيفا ستقامان في أفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) - وثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي) - في 2030. وفي آسيا السعودية في 2034. ثلاث نسخ، خمس قارات، و10 دول تستضيف البطولة. هذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقاً".

وكانت السعودية هي الوحيدة من قارة آسيا التي قدمت خطاب نوايا لتنظيم مونديال 2034.

ويعد خطاب النوايا خطوة أولى في إطار عملية دراسة وتقييم معمقة لملفات الترشح لاستضافة نسختي البطولة قبل اختيار الاتحادات الوطنية الـ 211 للدولة/الدول المستضيفة رسمياً في مؤتمر فيفا في الربع الأخير من العام المقبل.