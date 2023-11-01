شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يبدأ استعداداته لمواجهة إنبى فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، إلى استئناف تدريباته استعداداً لمواجهة نظيره إنبي في الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري Nile، والتي تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل.

وكان مودرن فيوتشر قد استعاد مسار الانتصارات من جديد بعد الفوز على البنك الأهلي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة حصدها بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 4 مواجهات وخسر واحدة، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.

وكشف مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، حقيقة تلقي عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، عروضاً للرحيل عن النادي في يناير المقبل، حيث ترددت أنباء عن دخول اللاعب دائرة اهتمامات القطبين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن اللاعب لم يتلقى أي عروض للرحيل حتى الآن، مضيفاً أن إدارة مودرن فيوتشر تواصل التفاوض مع اللاعب لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان الجهاز الفني لمودرن فيوتشر قد قرر استبعاد اللاعب من المباراة الماضية أمام البنك الأهلي في الجولة الخامسة من دوري Nile، والتي انتهت بفوز مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، بعد إصابة اللاعب بإجهاد في العضلة الأمامية.