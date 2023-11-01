شكرا لقرائتكم خبر عن الزهراء شعبان: الرماية تعتمد على الموهبة وأسرتى أكبر داعم لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترى الزهراء شعبان بطلة الرماية ، أن الرماية لعبة تعتمد على الموهبة أكثر من أي أمور أخرى ، مؤكدة على إنها بدأت اللعبة في سن كبير أي منذ 7 سنوات فقط ونجحت فى حصد العديد من الإنجازات و أخرها حجز كوتة لمصر في الأولمبياد المقبلة .

وأشارت الزهراء خلال تكريم ”الخليج 365” لأبطال الرماية إلى دور الأسرة في الوقوف بجانبها ، قائلة : " والدتى تقف بجانبى منذ زواجى وتراعى طفلى لكى أكمل مشوار اللعب، وأشادت أيضاً بدور زوجها الذى يدعهما ويقف بجوارها لتحقيق طموحاتها في لعبة الرماية .

حرص ”الخليج 365” على تكريم أبطال الرماية فى مقر الجريدة، بعد تحقيق إنجاز التأهل لأولمبياد باريس 2024، وحجز كوتة لمصر بـ11 مقعدا.

حضر إلى مقر الخليج 365 كل من: حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية، ومن اللاعبين، محمد حمدى وإبراهيم كريم والزهراء شعبان.

واستقبل دنداروى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ الخليج 365، ومعه عمر الأيوبى رئيس قطاع الرياضة، منتخب الرماية، وقدما لهم التهنئة على التأهل للأولمبياد وتشريف الرياضة المصرية فى المحافل القارية والدولية.

وأهدى أحمد توفيق، رئيس القسم الرياضى، درع التكريم إلى حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية، تقديراً لجهوده فى اللعبة ورفع اسم مصر عاليا.