شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستبعد 9 لاعبين من مواجهة الأهلي وصن داونز.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي 9 لاعبين من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة صن داونز غدا بنصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

واستبعد كولر، كل من عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد بسبب الإصابة وحمزة علاء ومحمد الضاوى كريستو وكريم نيدفيد وكريم الدبيس ومعتز محمد ومحمد زعلوك لأسباب فنية.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة صن دوانز فى الثامنة مساء اليوم الاربعاء باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 فى مباراة العودة باستاد القاهرة.



وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.