شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يٌعسكر بالإسكندرية الأحد المقبل استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مديره الفني مصطفى لطفي، معسكره التدريبي المقبل، يوم الأحد القادم بالإسكندرية، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام في الإمارات في شهر فبراير المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بالبطولة، وتضم منتخبات إيطاليا والإمارات وأمريكا.

فيما أسفرت باقي المجموعات عن النتائج التالية: "المجموعة الثانية: إسبانيا - إيران – تاهيتي- الأرجنتين، والثالثة: السنغال - بيلاروسيا - كولومبيا – اليابان، والرابعة: البرازيل - عمان - البرتغال - المكسيك ".

وكان منتخب الشاطئية قد تأهل إلى كأس العالم لأول مرة، بعد الحصول على المركز الثاني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت فى موزمبيق.