شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طنطا يستضيف بروكسى فى ختام الجولة السادسة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق طنطا فى الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء، فريق بروكسى على استاد طنطا، فى ختام منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى المحترفين لهذه الموسم.

يدخل فريق طنطا المباراة بمعنويات منخفضة بعد السقوط أمام النصر للتعدين فى الجولة الماضية، بينما فاز فريق بروكسى على فريق راية بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويسعى عمرو أنور المدير الفنى لفريق طنطا، إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل تحسين وضع الفريق فى جدول الترتيب، وطالب اللاعبين بضرورة القتال من أجل الفوز وإسعاد الجماهير التى تساند الفريق فى كل المباريات.

يحتل فريق طنطا المركز السادس عشر فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 5 نقاط، جمعها من 5 مواجهات، فاز فى مباراة وتعادل فى مواجهتين وخسر 3 لقاءات.

فى المقابل، يأمل محمد حامد المدير الفنى لفريق بروكسى، العودة بالنقاط الثلاثة أو نقطة التعادل من طنطا، وحذر اللاعبين من انتفاضة لاعبى طنطا وطالب بالمزيد من التركيز من أجل خطف نقاط المباراة والفوز.

ويحتل فريق بروكسى المركز السابع فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 8 نقاط، جمعها من 5 لقاءات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل مثلهما وخسر لقاء وحيد.