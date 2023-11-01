شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ إجراءات التجهيز لإنشاء شركة كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ هانى برزى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك خطوات تجهيز ملف شركة الكرة بالقلعة البيضاء وإعداد الدراسات اللازمة لها بعد تكليفه من قبل مجلس الإدارة برئاسة حسين ليبب بهذه الخطوة .

وينوى هانى برزى تجهيز ملفاً كاملاً تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة يواكب التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية.

ويستهدف هانى برزى فى ملفه عن شركة الكرة إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية وتسويق ما يرتبط بها.