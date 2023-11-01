شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وصن داونز اليوم الأربعاء 1/ 11 / 2023 والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى اليوم الاربعاء اختباراً كروياً صعباً حينما يستضيف نظيره صن داونز على ستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائى البطولة فى نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني فى ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة. وفاز صن داونز على بترو أتلتيكو الأنجولى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب فى جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي. موعد مباراة الأهلي وصن داونز بنصف نهائى الدورى الأفريقى يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن دوانز فى الثامنة مساء اليوم الاربعاء باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي. نتيجة مباراة الذهاب بين الاهلى وصن داونز قدم الأهلي مباراة متواضعة أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى اللقاء الذى جمعهما عصر الأحد، باستاد لوفتوس فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، سجل ثابيلو ماسيكو هدف صن داونز فى الدقيقة 53 ، لينتظر الفريقان حسم التأهل إلى نهائى البطولة فى مباراة الإياب. القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

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