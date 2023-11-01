شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يبحث عن بديل لأحمد حكم استعدادا للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أحمد سامى المدير الفنى لسموحه عن بديل كفء لأحمد حكم مدافع الفريق لتعويض غيابه فى لقاء الاتحاد السكندرى المقبل فى الجولة السادسة لمسابقة دورى NILE المقرر إقامته الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية.

كان أحمد حكم طرد في اللقاء الأخير للفريق السكندرى أمام زد أف سى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، ويفاضل المدير الفني بين محمد المغربى وأحمد جمال لإشراك أحدهما بجانب طارق علاء الذى اشترك كأساسى فى المباراة الأخيرة .

ويعالج المدير الفني الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها اللاعبون وكلفتهم إحراز 6 أهداف في لقاءين متتالين أمام الزمالك والذى انتهى لصالح الفريق الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف، ثم التعادل مع زد أف سى بهدف لمثله .

ويحاول لاعبو سموحه محو الصورة السيئة التى خلقتها المباراتين الماضيتين بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى..