شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يجهز حسام حسن لقيادة هجوم سموحة أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز أحمد سامى المدير الفني لسموحه حسام حسن مهاجم الفريق الذى غاب عن مباراة فريقه الأخيرة امام زد أف سى بداعى الإصابة بعد شعوره بشد في العضلة الخلفية، وهو ما جعل الجهاز الفني يرفض المجازفة به ويفضل إراحته خوفا من تفاقم الإصابة على أمل الإستفادة به باقى مباريات الدورى خاصة وأن الفريق مقبل على لقاءات قوية.

ويستعد سموحه لمواجهة الإتحاد السكندرى يوم الجمعة المقبل فى الجولة السادسة من دورى NILE المقرر إقامته باستاد الإسكندرية.

ويأمل المدير الفني لسموحه فى تجهيز اللاعب بالشكل المأمول على أمل لحاقه المباراة المقبلة امام الإتحاد السكندرى خاصة وأنه يعد المهاجم الأول للفريق السكندرى ويحاول العودة لمستواه الفنى من جديد .

ويحتل سموحه المركز السابع بدورى NILE برصيد 8 نقاط جمعهم من الفوز فى لقاءين والتعادل فى لقاءين والخسارة فى مباراة واحدة .