شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الرماية يكشفون لـ"الخليج 365" أسرار التأهل لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - حازم حسنى: ميادين رماية مصر الأفضل في العالم .. وإعداد ميدالية أولمبية في الرماية يحتاج 7 مليون دولار بخطة تستمر لـ5 سنوات القاهرة - سامية سيد - حازم حسنى: ميادين رماية مصر الأفضل في العالم .. وإعداد ميدالية أولمبية في الرماية يحتاج 7 مليون دولار بخطة تستمر لـ5 سنوات محمد حمدى : الإعداد الفني و النفسى بطاقم كامل فرق في عقلية الرماه الزهراء شعبان : الرماية تعتمد على الموهبة و أسرتى و زوجى أكبر الداعمين إبراهيم كريم :الرماية لعبة رقمية و طموحى حصد ميدالية في باريس 2024

استطاع منتخب الرماية حجز 11 مقعدا حتى الأن في أولمبياد باريس 2024 بعد تألق مبهر في بطولة أفريقيا التي إختتمت بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرا وسط ثقة كبرى في الإتحاد المصرى للعبة في تنظيم البطولات المهمة على أرض المحروسة .

وحرص ”الخليج 365” على تكريم حازم حسنى رئيس الإتحاد المصرى و الأفريقي للرماية ، و معه اللاعبين الزهراء شعبان و محمد حمدى وإبراهيم كريم .

في البداية ، أكد حازم حسنى رئيس الإتحاد ، أن هذا الإنجاز نتاج جهد مبذول من1 فترات طويلة ، مشيرا إلى أن أغلبية اللاعبين اللذين حجزوا مقاعد الاولمبياد من الناشئين و هذه خطة و إستراتيجية أتت بثمارها لتؤكد على تواصل الأجيال .

وأشار حسنى إلى أن سر تفوق مصر في تنظيم البطولات الكبرى في الرماية ، النجاح في تنظيم كأس العالم في فترة كورونا عام 2021 بنظام الفقاعة بعد نجاح تجربة كرة اليد في ذلك لتبث الثقة في مسئولو الإتحاد الدولى للعبة و الرماه نفسهم ، فضلا عن أن مصر تمتلك أفضل ميادين للرماية في العالم.

وقال حسنى خلال الندوة ، أن إعداد بطل أوليمبى في الرماية للمنافسة على ميدالية يتكلف 7 مليون دولار بخطة طويلة المدة تستمر لمدة 5 سنوات ، مشيرا على أن منافسة الرماية في الأولمبياد صعبة نظرا لتغيير قوانين النهائيات الذى قلب الموازين في اللعبة .

أما محمد حمدى لاعب بطل الرماية الذى حجز كوتة في أولمبياد باريس ، أكد على أن المرحلة المثمرة التي وصل إليها الرماه في الفترة الحالية جاءت بعد الاهتمام بالإعداد النفسى مع الفني و الذى بدوره فرق في عقلية الرماه في البطولات و المنافسات بشكل كبير ، مشيرا إلى أنه هدفه تحقيق ميدالية أولمبية ، مؤكدا على أن إشتضافة مصر للبطولات الكبرى ساهم في زيادة ثقة الرماه المصريين بنفسهم .

أما الزهراء شعبان بطلة الرماية ، فقالت أيضا إلى أن الرماية لعبة تعتمد على الموهبة أكثر من أي حاجة أخرى ، مؤكدة على إنها بدأت اللعبة في سن كبير أي منذ 7 سنوات فقط ونجحت في حصد العديد من الإنجازات و أخرها حجز كوتة لمصر في الأولمبياد المقبلة .

وأشارت الزهراء إلى دور الأسرة في الوقوف بجانبها ، قائلة:"والدتى تقف بجانبى منذ زواجى و تراعى طفلى لكى أتمر في مشوار اللعب "،وأشادت أيذا بدور زوجها الذى يدعهما و يقف بجوارها لتحقيق طموحاتها في لعبة الرماية .

بينما أكد البطل إبراهيم كريم على أن الإعداد لجميع البطولات لا يختلف ، مشيرا إلى أن المنافسة في البطولات الافريقية يختلف على بطولة العالم و الأولمبياد ، قائلا أن الرماية لعبة رقمية و لكن طموحى الشخصى أعمل حاجة لمصر في الأولمبياد و أحصل على ميدالية في أولمبياد باريس 2024 ، مؤكدا على أن إعداد بطل أوليمبى في الرماية مش سهل .