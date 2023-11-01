شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الأهلى يتسلّح بـ "شخصية البطل" لإنهاء "عٌقدة" صن داونز فى الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء أهم مبارياته هذا الموسم حينما يستضيف نظيره صن داونز الجنوب أفريقى على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري السوبر الافريقى بحثاً عن بلوغ المباراة النهائية في حضور جماهيره، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

أسند الكاف إدارة مباراة الليلة الحكم السنغالي عيسى سي والحكم ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد ، وفي غرفة الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

كان الأهلي قد تأهل لتلك المرحلة من البطولة التي تُقام للمرة الأولى في التاريخ، بعد أن تفوق على سيمبا التنزاني بقاعدة الهدف الاعتباري، عقب التعادل الإيجابي 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

في المقابل، حقق صن داونز بطل جنوب أفريقيا الفوز بهدفين دون رد على بترو أتلتيكو الأنجولي في مجموع المباراتين، ليضرب موعدا جديدا مع الاهلى.

الأهلي لم ينجح حتى الآن في الفوز بأي مباراة في الدوري الأفريقي، حيث تعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 و1-1 في ربع النهائي، قبل الهزيمة من صن داونز بهدف دون رد.

وخسر "المارد الأحمر" مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ليصبح في حاجة للفوز بهدفين نظيفين للعبور إلى المباراة النهائية.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بإستغلال أنصاف الفرص لبلوغ المباراة النهائية وتحقيق ريمونتادا مثيرة على بطل جنوب أفريقيا.

في المقابل ، يُصنف الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز، بين أفضل المدربين في القارة السمراء خلال آخر موسمين، بالنظر للنتائج المتميزة التي حققها مع فريقه منذ توليه المسؤولية.

لعب صن داونز تحت قيادة موكوينا 51 مباراة، حقق خلالها 36 فوز وتعادل في 14 لقاء بينما خسر مرة واحدة فقط.

وتحدث موكوينا مع لاعبيه عن مباراة الاهلى قائلا "علينا أن نضغط على الأهلي في مباراة العودة، كما ضغطنا في مباراة الذهاب والرسالة التي أريد أن أوصلها أن صن داونز لديه القدرة على التسجيل في القاهرة والملعب هو الفيصل، وأعتقد أن لدينا شيء مشابه قدمناه في المباريات الماضية، خاصة المباريات التي حدثت في دوري الأبطال وقد كان الضغط متشابه، وأعتقد أن علينا أن نحرز في القاهرة، ولنرى ما سيحدث في مباراة العودة، لاسيما وأن مباراة الذهاب هي الشوط الأول".

ومن جانبه، سيعود موثوبي مافالا، مدافع صن داونز للظهور في مباراة الاهلى بعد انتهاء إيقافه حيث غاب عن مواجهة الذهاب بسبب تعرضه للطرد خلال مباراة فريقه مع بترو أتلتيكو، بعد دقيقتين من انطلاق المواجهة.