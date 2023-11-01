موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره صن داونز، مساء اليوم، في لقاء البحث عن التاهل الى المباراة النهائية بمنافسات بطولة الدوري الافريقي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي

ويلتقي فريق الأهلي بنظيره صن دوانز فى تمام الساعة الثامنة، مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونزفي الدوري الأفريقي

وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز مساء اليوم، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، بعدما أعلنت حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

مارسيل كولر..

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين وتبعها إجراء عمليات الإحماء، فيما اشتمل المران على تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وكان الفريق قد عاد بالأمس من جنوب إفريقيا بعد خوض مباراة الذهاب أمام صن داونز على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا.