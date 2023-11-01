الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف الفريق الأول للنادي الأهلي، نظيره صنداونز الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وتنطلق مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي، في الثامنة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويعمل النادي الأهلي، على تعويض الخسارة في لقاء الذهاب، بهدف دون رد، حيث يحتاج للفوز بهدفين من أجل التأهل بشكل رسمي للمباراة النهائية.

وتنقل مباراة الأهلي وصنداونز عبر قنوات أون تايم سبورتس الأولى، وبي إن سبورتس المفتوحة، وأبو ظبي الرياضية، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وتشهد مباراة الأهلي وصنداونز حضور جماهيري كبير، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة الأعداد من 30 ألف إلى 50 ألف.