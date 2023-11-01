عودة كهربا وإمام.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي في الثامنة مساء اليوم نظره صنداونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي، على استاد القاهرة الدولي.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الفريق الأحمر لمواجهة صنداونز خلال المران الختامي أمس.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي:

الدفاع: أكرم توفيق ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

الوسط: أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية.

الهجوم: رضا سليم ومحمود كهربا وبيرسي تاو.