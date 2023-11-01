بالأسماء.. 9 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - يفقد الفريق الأول للنادي الأهلي عدد من اللاعبين، خلال مواجهة اليوم ضد صنداونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وتنطلق مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

ويغيب عن الفريق الأحمر، خلال مواجهة صنداونز تسعة لاعبين لأسباب مختلفة وهم:

"حمزة علاء، محمود متولي، عمرو السولية، محمد الضاوي كريستو، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، كريم الدبيس، معتز محمد، محمد زعلوك".

بينما ضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.