شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يخضع لفحوصات طبية استعداداً لمباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر، لفحوصات طبية، وذلك للتعرف على حجم إصابته بعد شعوره بإجهاد في العضلة الأمامية قبل المباراة الماضية بالجولة الخامسة من دوري Nile أمام البنك الأهلي.

وكان الجهاز الفني لمودرن فيوتشر قد قرر استبعاد اللاعب من المباراة الماضية أمام البنك الأهلي في الجولة الخامسة من دوري Nile، والتي انتهت بفوز مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، بعد إصابة اللاعب بإجهاد في العضلة الأمامية.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره إنبي في الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري Nile، والتي تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة حصدها بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 4 مواجهات وخسر واحدة، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.

وكشف مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، حقيقة تلقي عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، عروضاً للرحيل عن النادي في يناير المقبل، حيث ترددت أنباء عن دخول اللاعب دائرة اهتمامات القطبين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن اللاعب لم يتلقى أي عروض للرحيل حتى الآن، مضيفاً أن إدارة مودرن فيوتشر تواصل التفاوض مع اللاعب لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.