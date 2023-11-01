شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يرفض البت فى العروض الخارجية ويمنح الزمالك الأولوية فى التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك البت فى العروض الخارجية والمحلية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة تمسكاً بالبقاء فى القلعة البيضاء خاصة أنه يضع هذه الخطوة على رأس أولوياته.

وينتهى عقد فتوح بنهاية الموسم الجارى، ويحق للاعب التوقيع لأى نادٍ في يناير، ومن المنتظر عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة بين فتوح ومجلس إدارة نادى الزمالك للاتفاق على التفاصيل النهائية وحسم التجديد من عدمه.

ورحّب أحمد فتوح بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة، علي أن يتم توقيع العقود الجديدة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة وقبل حلول شهر يناير، بعدما وافق على الحصول على مستحقاته المتأخرة مع جميع زملائه بالفريق وبعدها يأخذ مقدم التعاقد.