شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على أندية جنوب أفريقيا تاريخيًا قبل اللقاء رقم 33.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل النادى الأهلى، مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء، نظيره صن داونز الجنوب أفريقى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري السوبر الافريقى.

تاريخ مواجهات الأهلى وأندية جنوب أفريقيا

تاريخ طويل جمع الأهلي بفرق جنوب أفريقيا فى مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 32 مباراة بمختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلي فى 13 مباراة، وسيطر التعادل على نتيجة 9 مباريات، فيما خسر الأهلى 10 مباريات.

التقى الأهلى مع 7 فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «15 مباراة »، وأورلاندو بيراتس «6 مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مباراتين».

على مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 42 مرة، بينما استقبلت شباكه 34 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مدير الكرة الحالى بالفريق، الهداف التاريخى للأهلي فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.

كانت أول مواجهة تجمع بين الأهلي وصن داونز عام 2001، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تعادل الفريقان في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق، وفاز الأهلي إياباً 3-0، وتوج المارد الأحمر باللقب.