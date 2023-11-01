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مصر تسيطر على ميداليات أوزان +102و+109 فى ختام أفريقيا والعرب للأثقال

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القاهرة - سامية سيد - سيطرت مصرعلى ميداليات منافسات +102 و+109 كجم فى ختام البطولة العربية للكبار والأفريقية للناشئين و الشباب لرفع الاثقال ، باستاد القاهرة ، وجاءت النتائج كالتالى :

 

اللاعب أحمد مختار - البطولة العربية لرفع الأثقال (ناشئين) - (109kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

اللاعب مصطفى محمود - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (102kg+)

 

فضية الخطف

برونزية الكلين و نتر 

فضية المجموع

 

اللاعب أحمد طنطاوي - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (109kg+)

 

فضية الكلين و نتر 

فضية المجموع

 

اللاعب محمد ناصر - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (109kg+)

 

برونزية الخطف

برونزية الكلين و نتر 

برونزية المجموع

 

اللاعب أحمد حسن - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار)- (109kg+)

برونزية الخطف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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