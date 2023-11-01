شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على ميداليات أوزان +102و+109 فى ختام أفريقيا والعرب للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت مصرعلى ميداليات منافسات +102 و+109 كجم فى ختام البطولة العربية للكبار والأفريقية للناشئين و الشباب لرفع الاثقال ، باستاد القاهرة ، وجاءت النتائج كالتالى : اللاعب أحمد مختار - البطولة العربية لرفع الأثقال (ناشئين) - (109kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع اللاعب مصطفى محمود - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (102kg+) فضية الخطف برونزية الكلين و نتر فضية المجموع اللاعب أحمد طنطاوي - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (109kg+) فضية الكلين و نتر فضية المجموع اللاعب محمد ناصر - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (109kg+) برونزية الخطف برونزية الكلين و نتر برونزية المجموع اللاعب أحمد حسن - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار)- (109kg+) برونزية الخطف.

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