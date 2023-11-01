شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على ميداليات أوزان +102و+109 فى ختام أفريقيا والعرب للأثقال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سيطرت مصرعلى ميداليات منافسات +102 و+109 كجم فى ختام البطولة العربية للكبار والأفريقية للناشئين و الشباب لرفع الاثقال ، باستاد القاهرة ، وجاءت النتائج كالتالى :
اللاعب أحمد مختار - البطولة العربية لرفع الأثقال (ناشئين) - (109kg)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
اللاعب مصطفى محمود - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (102kg+)
فضية الخطف
برونزية الكلين و نتر
فضية المجموع
اللاعب أحمد طنطاوي - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (109kg+)
فضية الكلين و نتر
فضية المجموع
اللاعب محمد ناصر - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (109kg+)
برونزية الخطف
برونزية الكلين و نتر
برونزية المجموع
اللاعب أحمد حسن - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار)- (109kg+)
برونزية الخطف.
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