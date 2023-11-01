شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وصن داونز اليوم الأربعاء 1 / 11 / 2023 بالدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الاربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع صن داونز على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

الأهلى يتفوق على صن داونز فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 30.50 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق صن داونز 29.63 مليون يورو، ويعد محمد الشناوى حارس مرمى المارد الأحمر أغلى لاعب فى صفوف الاهلى بقيمة 2.5 مليون يورو، فيما يعد شالوليلى هو أغلى لاعب فى صفوف بطل جنوب أفريقيا بنفس القيمة التسويقية.





خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 68 مباراة، فاز فى 47 لقاءً، وتعادل فى 14 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 126 أهداف وتلقت شباكه 40 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 42 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة" .

أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة صن داونز





مواجهات الأهلي وصن دوانز

وتكررت كثيرًا مباريات الأهلي وصن داونز، حيث إن وقوع الثنائى في مجموعة واحدة كان سمة آخر 4 سنوات على صعيد دوري أبطال أفريقيا.

والتقى النادي الأهلي مع صن داونز فى 15 مباراة فاز بطل مصر في خمسة لقاءات وتعادل فى مثلهم، وفاز بطل جنوب أفريقيا فى 5 مباريات.

سجل الاهلى 19 هدف فى شباك صن داونز وتلقت شباكه 20 هدف، وانتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

تاريخ طويل جمع الأهلي بفرق جنوب أفريقيا فى مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 32 مباراة بمختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلي فى 13 مباراة، وسيطر التعادل على نتيجة 9 مباريات، فيما خسر الأهلى 10 مباريات. التقى الأهلى مع 7 فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «15 مباراة »، وأورلاندو بيراتس «6 مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مباراتين». على مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 42 مرة، بينما استقبلت شباكه 34 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مدير الكرة الحالى بالفريق، الهداف التاريخى للأهلي فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

الأهلى يتفوق على أندية جنوب أفريقيا

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.

كانت أول مواجهة تجمع بين الأهلي وصن داونز عام 2001، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تعادل الفريقان في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق، وفاز الأهلي إياباً 3-0، وتوج المارد الأحمر باللقب.

مشوار الأهلي وصن دوانز في دوري السوبر الأفريقي

تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.

وتخطي صن دوانز عقبة بترو اتلتيكو الانجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد في انجولا وتعادل سلبيا إيابا في بريتوريا.