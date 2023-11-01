شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة صن داونز الليلة..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء، أهم مبارياته هذا الموسم حينما يستضيف نظيره صن داونز الجنوب أفريقى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري السوبر الافريقى بحثاً عن بلوغ المباراة النهائية في حضور جماهيره، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

أرقام كولر مع الأهلى

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 68 مباراة، فاز فى 47 لقاءً، وتعادل فى 14 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 126 أهداف وتلقت شباكه 40 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 42 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".

وأعلن الأهلى تعاقده مع كولر فى 9 سبتمبر 2022، ليخلف البرتغالى ريكاردو سواريز الذى عانى الفريق من سوء النتائج تحت قيادته، وفشل فى تحقيق البطولات.

وحقق كولر في أولى مواسمه مع الأهلي 5 بطولات هي بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لكأس السوبر المصري.

ونجح الأهلى في تحقيق السوبر المصري الأول على حساب الزمالك بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز 2-1 وحصد دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد للمارد الأحمر لقب الدوري المصري بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.