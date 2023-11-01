شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات العراق يهزمن فريقاً إيرانياً ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تغلب منتخب العراق للناشئات لكرة القدم على مضيفه فريق أردلان طهران للسيدات 2- 1 في المباراة التجريبية الثانية والأخيرة التي خاضها ضمن معسكر إعداده في إيران لبطولة كأس غرب آسيا التي تنطلق في الأردن في التاسع من الشهر الحالي.

وتم الطلب من لاعبات منتخب العراق للناشئات ارتداء الحجاب قبل خوضهن للمباراة التي أقيمت على ملعب مجمع آزادي.

لاعبات منتخب العراق حققن الفوز برغم إكمالهن المباراة بعشر لاعبات بعد طرد حكم المباراة اللاعبة «روزين محمد أبو زير» في الدقيقة 68.

سجل هدفي منتخب العراق للناشئات اللاعبتان براء حسين وروان وليد. بينما أهدرت اللاعبة العراقية روزين محمد ركلة جزاء.

يذكر أن منتخب العراق للناشئات سيلعب في بطولة كأس غرب آسيا التي ستقام في الأردن مع منتخبات سوريا والأردن ولبنان في 9 و11 و13 من الشهر الحالي.