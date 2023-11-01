شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد 9 لاعبين من مواجهة الأهلي وصن داونز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي المصري استبعاد 9 لاعبين من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة صن داونز الأربعاء في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

واستبعد كولر كلاً من عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد بسبب الإصابة، وحمزة علاء ومحمد الضاوي كريستو وكريم نيدفيد وكريم الدبيس ومعتز محمد ومحمد زعلوك لأسباب فنية.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة صن داونز باستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب إفريقيا سيصل للمباراة النهائية، ويلاقي الفائز من مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد في المغرب.