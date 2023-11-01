شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تتظاهر للمطالبة بتحرير والد نجم ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

استجاب الشعب الكولومبي لدعوة نجم ليفربول لويس دياز بالتظاهر من أجل إطلاق سراح والده الذي تعرض للخطف من قبل عصابة إجرامية.

وشارك دياز متابعيه صورة الدعوة لتنظيم تظاهرة شعبية بقمصان تحمل صورة والده لويس مانويل وقال عبر إنستجرام: «أدعو جميع أفراد المجتمع لجلب الشموع وإنارة شعلة الأمل وحث الخاطفين على تحريره فوراً».

وحمل مجتمع بارانكاس البالونات البيضاء وصور والد اللاعب الكولومبي فيما تنفذ الشرطة حملات تفتيش واسعة على الحدود مع فنزويلا وحملة للبحث عنه في جبل بيريخا خشية تهريبه للبلد المجاور. وقال مصدر في الشرطة إن والد دياز ووالدته سيلينيس مارولاندا كانا بصدد شراء بطيخ عندما هجم عليهما أشخاص مسلحون على دراجات نارية وبعد إطلاق الشرطة عملية للعثور عليهما تخلى الخاطفون عن سيارة دياز المسروقة وواصلوا الهرب بـ3 دراجات نارية اثنتان منها مسروقة من مدنيين.

وأطلق سراح والدة دياز بعد نشر الشرطة مكافأة بـ40 ألف إسترليني تقريباً لمن يدلي بمعلومات عن الجريمة، لكن والده بقي في يد العصابة ونصح أقارب دياز ببقائه في إنجلترا خشية تعرضه لمكروه إن عاد لكولومبيا الآن.