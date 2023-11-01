شكرا لقرائتكم خبر عن سطو ثالث على منزل سمولنج في روما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تعرض منزل المدافع الإنجليزي كريس سمولنج، لاعب روما الإيطالي للسطو للمرة الثالثة في ضواحي العاصمة الإيطالية.

ووفق التقرير لم يكن اللاعب وزوجته وطفلاه في المنزل لحظة دخول اللصوص من إحدى النوافذ، وتم رصد اللصوص من قبل أحد أفراد الأمن عبر كاميرات المراقبة المرتبطة بجهاز إنذار لكنهم هربوا قبل وصول الشرطة للمكان.

وسرق اللصوص مجوهرات وأموالاً نقدية كما حاولوا نقل الخزنة خارج المنزل.

وانضم مدافع مانشستر يونايتد السابق إلى روما في 2019 بعقد إعارة في البداية لكنه انتقل مقابل 13 مليون استرليني للفريق الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وهذه ثالث مرة يتعرض فيها منزل اللاعب للسطو وكانت المرة الأولى في إبريل 2021 وحينها كان اللاعب في المنزل واضطر تحت تهديد السلام لتسليم ساعته الرولكس ومجوهرات ومقتنيات ثمينة أخرى، وحصلت محاولة ثانية للسرقة بعد 4 أشهر لكن اللصوص هربوا بعد رصد تواجدهم في حديقة المنزل.

ويغيب المدافع بسبب الإصابة منذ سبتمبر عن الفريق ويقيم في منزل عمره 700 عام وعلق مصدر في الشرطة: «تم استدعاء ضباط من الشرطة للمنزل مساء الاثنين لكن العصابة كانت قد رحلت ومن معاينة الملابسات تبدو العملية من تخطيط عصابة محترفة من شرق أوروبا».