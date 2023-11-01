شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الهاشمي: الإمارات تبحث عن الرقم 1 دائماً

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تنطلق الأربعاء منافسات النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتستمر خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر، بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة حول العالم.

واستعداداً للدخول في أجواء منافسات النسخة 15، انطلقت أمس مرحلة الميزان لجميع المشاركين في البطولة والتي تشمل فئات الأطفال والبراعم والأشبال، وشهدت مرحلة الميزان إقبالاً كبيراً من المسجلين.

ويتضمن جدول منافسات البطولة والذي يمتد إلى عشرة أيام، إقامة مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو يومي 1 و2 نوفمبر، ومنافسات الباراجوجيتسو الخاصة بفئة أصحاب الهمم يوم 1 نوفمبر، ومنافسات فئة الناشئين يومي 3 و4 نوفمبر؛ والهواة يوم 5 نوفمبر، والأساتذة يومي 6 و7 نوفمبر، ومنافسات فئة المحترفين أيام 8، و9، و10 نوفمبر، إضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء 11 نوفمبر.

عاصمة الجوجيتسو

ورحب عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بوفود العالم المشاركين في الحدث من 127 دولة بمختلف القارات، متمنياً لهم طيب الإقامة في أرض زايد الخير وطن التسامح والسلام والمحبة عاصمة الجوجيتسو العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات بقيادتها الرشيدة التي تبحث عن الرقم واحد دائماً لم تدخر أي جهد في توفير أهم منصة في العالم لإبراز النجوم والكشف عن المواهب وتكريم المتميزين.

وأعرب الهاشمي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، راعي الرياضة والرياضيين وأكبر الداعمين لرياضة الجوجيتسو في الإمارات وآسيا والعالم، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان راعي البطولة.

وأكد الهاشمي أن رعاية سموه للبطولة تعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدعم الرياضة والرياضيين، وتؤكد حرصها على الارتقاء برياضة الجوجيتسو وتوسيع انتشارها في جميع أنحاء العالم، وتعزيز ريادة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، ودعم الأبطال والبطلات لمواصلة مسيرة الإنجازات.

نافذة عالمية

واختتم الهاشمي، قائلاً: «يؤكد تزايد المشاركة الدولية في البطولة من عام إلى آخر، وصولاً إلى 7000 مشارك من 127 دولة في النسخة الحالية، أن اللعبة أصبحت من أهم أدوات التقارب بين الشعوب والثقافات، وإعلاء منظومة القيم الإنسانية الإيجابية والفاعلة، لهذا فإن النسخة الـ15 للبطولة تمثل نافذة عالمية مهمة تبعث من خلالها دولة الإمارات برسائل محبة وسلام وإخاء وتعايش إلى دول العالم قاطبة».

وقال محمد المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو، مدير البطولة: «تواصل أبوظبي، انطلاقاً من مكانتها الرائدة بصفتها عاصمة الجوجيتسو العالمية، مسيرتها الحافلة بالتميز في تنظيم أقوى الفعاليات الرياضية واستضافة البطولات العالمية الأكثر تميزاً، وهي تشكل واحةً تحتضن جميع الرياضيين من مختلف أنحاء العالم».

وتابع المرزوقي: «تحظى الرياضة في الدولة بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة، ويتمثل دورنا في أن نكون على قدر هذه المسؤولية، متخذين من منهج قيادتنا في الالتزام بالتفوق والتميز والإبداع نبراساً نهتدي به، ومن توجيهاتهم الحكيمة ورؤاهم الثاقبة حافزاً يمدنا بالقوة، لنرسم أمام العالم صورة مشرقة عن ماضينا العريق وتراثنا الغني ومستقبلنا الباهر الذي يبنى بسواعد أبنائنا».

وقال فؤاد درويش، مدير عام شركة بالمز الرياضية: «نبارك لاتحاد الجوجيتسو انطلاق النسخة الـ15 من البطولة الأكبر والأشهر للجوجيتسو على مستوى العالم، والتي باتت الحدث الأهم الذي ينتظره جميع لاعبي الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم، ولا شك أن هذا النجاح الكبير ليس وليد الصدفة، وإنما هو نتاج عدة عوامل تكاتفت وتكاملت حتى تربعت البطولة على قمة أجندة بطولات الجوجيتسو الدولية».

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيورهيلث: «نفتخر في بيورهيلث بشراكتنا المستمرة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو لدعم المواهب الرياضية في الدولة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وبالتوافق تماماً مع رسالتنا لتحسين الصحة وتعزيز العمر الصحي المديد من خلال اتباع أنماط حياة صحية، ومع دخولنا العام الثاني من التعاون، نتطلع إلى مواصلة العمل مع الاتحاد لتعزيز الصحة والعافية من خلال ممارسة الرياضة».