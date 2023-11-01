الامارات | إيقاف حكم في تايلاند بسبب اتهامات عنصرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف حكم متهم بتوجيه اساءة عنصرية بحق لاعب تايلاندي - غاني خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، حسب ما أعلن اليوم الاتحاد التايلاندي للعبة. ووفق وسائل إعلام محلية، قال الشاب عبدالقادري حميد (22 عاماً)، إن الحكم توجه إليه بكلمات عنصرية خلال مباراة لفريقه براشينبوري سيتي أف سي الأحد الماضي.

وأعلن الاتحاد التايلاندي لكرة القدم في بيان أنه "أوقف الحكم عن كافة المسابقات"، مؤكدا أن هذا التعليق سيظل ساري المفعول لحين إجراء "تحقيق في الوقائع". وضمن السياق ذاته، أعرب نادي براشينبوري عن دعمه للاعبه في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق من هذا الأسبوع، جاء فيه "نحن نعارض العنصرية أو الإهانات أو الإهانات على أساس العرق أو الدين أو الجذور العرقية".

ويُتهم الحكم بأنه خاطب اللاعب بالإشارة إلى لون بشرته، وبحسب ناديه فإن هذه "ليست المرة الأولى" التي يواجه فيها هذا اللاعب مثل هذه الاساءات على أرض الملعب. ونشر عبدالقادري حميد عبر صفحته على فيسبوك "بما أنك حكم عليك أن تدعوني بكلمة أفضل". وكان العديد من نجوم كرة القدم في السنوات الاخيرة عرضة لاساءات عنصرية داخل وخارج الملعب، أبرزهم مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي ماركوس راشفورد والبرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني).