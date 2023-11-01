معلومات لا تعرفها عن السنغالي عيسى سي حكم مباراة الأهلي وصن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي ونظيره صن دوانز فى تمام الساعة الثامنة، مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 فى المواجهة التى تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

معلومات عن عيسى سي حكم مباراة الأهلي وصن داونز

ـ عيسى سي هو حكم سنغالي يبلغ من العمر 38 سنة، وبدأ مشواره مع التحكيم منذ عام 2016 .

ـ يدير السنغالي عيسى سي المباراة الثانية لفريق الأهلي حكمًا للساحة.

ـ المباراة الأولي للسنغالي حكمًا رابعًا في مواجهة الاهلي امام صن داونز فى عام 2021 .

ـ تواجد في مواجهة الأهلي والمريخ السوداني بدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال 2021، والتي فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ـ عيسى سي أدار لقاء الأهلي وصن داونز في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، وانتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وصن داونز

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء باياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقي.

ويقود المباراة الحكم السنغالي عيسى سي والحكم ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد.

وفي تقنية الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

