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‏تعرف على الأبرز في ترشيحات أفضل مدرب في أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن المرشحين لجوائز الأفضل لعام 2023، وشهدت ترشيح  مارسيل كولر مدرب الأهلي.

الأبرز في ترشيحات أفضل مدرب في أفريقيا

وتم ترشيح السويسري مارسيل كولر للمنافسة على جائزة أفضل مدرب لفريق أفريقي، و عبد الحق بن شيخة مدرب (اتحاد العاصمة)، بجانب وليد الركراكي المدير الفني لـ (منتخب المغرب)، وأليو سيسيه مدرب (منتخب السنغال).

ـ مارسيل كولر

‏ـ وليد الركراكي

‏ـ بنشيخة

‏ـ أليو سيسيه

 

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز، الذي يقام بمدينة مراكش المغربية يوم 11 ديسمبر المقبل.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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