موعد فتح الاستاد و بوابات الدخول لمباراة الأهلي و صن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة تذكرتي بالتنسيق مع هيئة ستاد القاهرة بوابات الدخول وموعد فتح البوابات أمام الراغبين فى حضور مباراة الأهلي و صن داونز ، حيث تقرر أن يتم فتح بوابات الاستاد فى الثانية ظهرا ، وتحديد بوابة ال رشدان للمقصورة والـ VIP و الدرجة الاولى شمال ، بينما تم تخصيص بوابة طريق النصر للدرجة الثالثة يمين، و بوابة صلاح سالم للدرجة الثانية و الثالثة شمال.

يلتقى اليوم فريق الاهلى مع نظيره الجنوب أفريقي صن داونز ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري السوبر الافريقى فى اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى ، بحثاً عن بلوغ المباراة النهائية في حضور جماهيره، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.