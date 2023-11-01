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موعد فتح الاستاد و بوابات الدخول لمباراة الأهلي و صن داونز

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة تذكرتي بالتنسيق مع هيئة ستاد القاهرة  بوابات الدخول وموعد فتح البوابات أمام الراغبين فى حضور مباراة الأهلي و صن داونز ، حيث تقرر أن يتم فتح بوابات الاستاد فى الثانية ظهرا ، وتحديد بوابة ال رشدان للمقصورة والـ  VIP  و الدرجة الاولى شمال ، بينما تم تخصيص بوابة طريق النصر للدرجة الثالثة يمين، و بوابة صلاح سالم للدرجة الثانية و الثالثة شمال.
يلتقى اليوم فريق الاهلى مع  نظيره الجنوب أفريقي صن داونز ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري السوبر الافريقى فى اللقاء الذى  يقام باستاد القاهرة الدولى ، بحثاً عن بلوغ المباراة النهائية في حضور جماهيره، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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