شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تعلن موعد فتح الاستاد وبوابات الدخول لمباراة الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق الأهلى مع نظيره الجنوب أفريقي صن داونز ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى فى اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى ، بحثاً عن بلوغ المباراة النهائية في حضور جماهيره، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

وأعلنت شركة تذكرتي بالتنسيق مع هيئة استاد القاهرة بوابات الدخول وموعد فتح البوابات أمام الراغبين فى حضور المباراة التىس تجمع الأهلى مع صن داونز، حيث تقرر أن يتم فتح بوابات الاستاد فى الثانية ظهرا، وتحديد بوابة ال رشدان للمقصورة والـ VIP و الدرجة الاولى شمال، بينما تم تخصيص بوابة طريق النصر للدرجة الثالثة يمين، و بوابة صلاح سالم للدرجة الثانية والثالثة شمال