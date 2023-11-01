شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس مع الأهلى والأوليمبى مع الزمالك فى دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الدورة المجمعة الثانية ، من بطولة الدورى الممتاز لكرة كرة السلة رجال والمرتبط بالمرحلة السنية تحت 18 سنة والتى تقام فى الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر، حيث أقيمت المرحلة الاولى من 25إلى 27 أكتوبر .

ومن المقرر أن يلتقى اليوم الشمس مع الأهلى، ومصر للتأمين مع سبورتنج فى المجموعة الأولى، بينما يلتقى إيسترن كومبانى مع الاتحاد السكندري، ونادى القناة مع المصرية للاتصالات فى المجموعة الثانية.

وعلى مستوى المجموعة الثالثة يلتقى الأولمبى مع الزمالك، وطلائع الجيش مع هليوبوليس، وفى المجموعة الرابعة يلتقى سموحة مع الزهور، والطيران مع الجزيرة.

وتوج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر على حساب نادي الزمالك بنتيجة 64/60 في اللقاء الذي جمع بين الناديين في مملكة البحرين.

من ناحية أخرى تلقى فريق كرة سلة الزمالك دعوة من نظيره الإماراتى للمشاركة فى بطولة دبى الدولية لكرة السلة فى الفترة من 19 إلى 28 يناير المقبل، وأبدى مسئولو الزمالك موافقة مبدئية على أن يتم حسم الموقف النهائى خلال الأسبوع المقبل.