شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يضع التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الإعلامى أحمد شوبير التشكيل المتوقع لفريق الأهلى أمام صن داونز في المباراة التي تجمع الفريقين في إياب نصف نهائي الدورى الافرقة ، و التي تجمع الفريقين اليوم بإستاد القاهرة ، وقال شوبير في برنامج مع شوبير عبر أثير راديو أون سبورت أن التشكيل سيكون كالتالى:محمد الشناوى في حراسة المرمى ، و أكرم توفيق ظهير أيمن ، ومحمد عبد المنعم على أن يكون بجواره رامى ربيعة ، ليصنع الهجمة ، بينما يكون على معلول ظهير أيسر ،وفى وسط الملعب يتم الاعتماد على اليود يانج ، و أحمد نبيل كوكا ، و إمام عاشور ، وبيرسى تاو في ناحية اليمين بدلا من حسين الشحات ، بينما يشارك الشحات في جهة الشمال،بدلا من رضا سليم ، على أن يكون محمود عبد المنعم كهربا رأس حربة .

وقال شوبير أنه كان يتمنى أن يكون ديانج وعاشور وأمامهم محمد مجدى أفشة في ظل تألقه في بناء الهجمة ويجيد سلاح التسديد .

وعن التغييرات المتوقعة قال شوبير أنه حال تسجيل هدف سيكون أول تغيير الاعتماد على مروان عطية لزيادة نصف الملعب ، وياسر إبراهيم بعد الهدف الثانى لزيادة القوة الدفاعية، بينما حالة تأخر الأهلى سيعتمد كولرعلى الاحتياطيين مثل طاهر محمد طاهر، و صلاح محسن بالاضافة إلى أحمد عبد القادر الذى سيكون ورقة هامة هجوميًا.