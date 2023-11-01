شكرا لقرائتكم خبر عن 15مباراة جمعت الأهلى وصن داونز قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، نظيره صن داونز الجنوب أفريقى على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات إياب نصف نهائى دورى السوبر الأفريقى.

مواجهات الأهلى وصن داونز تاريخيا

وتكررت كثيرًا مباريات الأهلي وصن داونز، حيث إن وقوع الثنائى في مجموعة واحدة كان سمة آخر 4 سنوات على صعيد دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مواجهة ذهاب نصف نهائي الدورى الأفريقي.

والتقى النادي الأهلي مع صن داونز فى 7 مواجهات، جميعها كانت فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخلال المواجهات السبعة أقيمت 14 مباراة بين الفريقين بالإضافة إلى مواجهة في الدورى الأفريقى، فاز بطل مصر في خمسة لقاءات وتعادل فى مثلهم، وفاز بطل جنوب أفريقيا فى خمس مباريات.

سجل الأهلى 19هدفاً فى شباك صن داونز وتلقت شباكه 20 هدفا، وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الدورى الأفريقي.

نتائج مواجهات الأهلى وصن داونز

المواجهة الأولى كانت في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، تعادل الفريقان ذهابًا في بريتوريا بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي سيد عبد الحفيظ، وفى لقاء العودة فاز الأهلي 3- صفر سجلها خالد بيبو «هاتريك»، وفاز الأهلي بكأس البطولة.

المواجهة الثانية كانت في دور الستة عشر عام 2007، تعادل الفريقان ذهابًا في بريتوريا بهدفين لكل فريق، أحرز للأهلي محمد بركات وفلافيو أمادو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر سجلهما شادي محمد ومحمد أبو تريكة.

المواجهة الثالثة كانت فى دور الثمانية موسم 2018-2019 وفاز صن داونز ذهابًا 5- صفر، وفي الإسكندرية فاز الأهلي بهدف أحرزه وليد أزارو.

المواجهة الرابعة كانت في دور الثمانية موسم 2019-2020، فاز الأهلي ذهابًا بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول، وفي مباراة الإياب ببريتوريا تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، وأحرز هدف الأهلي مدافع صن داونز في مرمى فريقه.

المواجهة الخامسة كانت في دور الثمانية موسم 2020-2021، فاز الأهلي ذهابًا بهدفين أحرزهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وفي مباراة الإياب ببريتوريا تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي ياسر إبراهيم.

المواجهة السادسة كانت في دوري المجموعات موسم 2021-2022 وفاز صن داونز في المباراتين بنتيجة 1- صفر.

المواجهة السابعة كانت فى ذهاب دور المجموعات بالنسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا وتعادل الأهلى وصن داونز بهدفين لكل فريق فى القاهرة، وفى لقاء الإياب خسر المارد الاحمر بخماسية مقابل هدفين فى جنوب أفريقيا وتوج باللقب فى النهاية.

آخر المواجهات كانت في ذهاب نصف نهائي الدورى الأفريقي البطولة المستحدثة والتي تقام لأول مرة، وانتهت بفوز صن داونز بهدف نظيف والتي جمعتهما في بريتوريا.