شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتصدر ترتيب دورى الجمهورية للشباب 2003..المحلة ثانيا والأهلي الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتل فريق كرة القدم بنادى الزمالك مواليد 2003 بقيادة إبراهيم صلاح مديرا فنيا ، صدارة ترتيب دورى الجمهورية للشباب في المركز الأول برصيد 22 نقطة ، بعد أن خاض 10 مباريات حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في واحدة وخسر مواجهتين.

حل غزل المحلة في المركز الثانى برصيد 19 نقطة، بينما الأهلى في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، بعد أن خاض كلا منهما 9 مباريات فقط، وجاء طنطا والمصرى البورسعيدى في المركزين الرابع والخامس على الترتيب ، بنفس رصيد الأهلى 18 نقطة.

وينظم اتحاد الكرة مسابقات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003 و2005 و2007، من مرحلتين، وتقام المرحلة الأولى بنظام دوري من دور واحد، أما المرحلة الثانية فسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين للمنافسة على البطولة ومجموعة لعدم الهبوط وذلك حسب ترتيبهم في المرحلة الأولى.

وجاء ترتيب الفرق كالتالى ..

1- الزمالك 22 نقطة

2- غزل المحلة 19 نقطة

3- الاهلى 18 نقطة

4- طنطا 18 نقطة

5- المصرى 18 نقطة

6- انبى 17 نقطة

7- الاتحاد السكندرى 17 نقطة

8- بيراميدز 16 نقطة

9 - فاركو 16 نقطة

10- زد اف سى 16 نقطة

11- بتروجت 16 نقطة

12- سراميكا 15 نقطة

13- سموحة 15 نقطة

14- المقاولون 14 نقطة

15- طلائع الجيش 12 نقطة

16- فيوتشر 12 نقطة

17- القناة 10 نقاط

18- السد اسوان 7 نقاط

19 - الاسماعيلى 6 نقاط

20 - بلدية المحلة 5 نقاط

21- الجونة 4 نقاط