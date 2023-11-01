شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف رواتب العمال والموظفين عن شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد نادى الزمالك انفراجة فى الأزمة المالية، حيث يقوم مجلس إدارة النادى الآن بصرف رواتب العمال والموظفيبن فى مختلف الإدارة،عن شهرأكتوبر، فى ظل الالتزامات المالية لعمال وموظفين الزمالك .

ومن المقرر أن يقوم المجلس بصرف باقى الرواتب المتأخرة خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من بعض الملفات على مائدة المجلس .

وأعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، خلال الساعات الماضىة، عن 4 قرارات جديدة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، والتي جاءت كالتالي..

1- إنشاء لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد برئاسة محمد الإتربي وتفويضه في اختيار أعضاء اللجنة.

2- إنشاء لجنة قانونية برئاسة المستشار السيد عزت وتفويضه في اختيار الأعضاء وعرضها على مجلس الإدارة.

3- إنشاء لجنة هندسية برئاسة المهندس مجدي ميشيل، على أن يقوم بترشيح باقي أعضاء اللجنة وعرضها على مجلس الإدارة.

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4- تفويض الكابتن حسين لبيب والمهندس هشام نصر ومحمد الإتربي لدراسة ملف فرع النادي بـ6 أكتوبر، ومراجعة جميع الاتفاقات التي قد تكون أبرمت في هذا الشأن، وإعداد الدراسة اللازمة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.