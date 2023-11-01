القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي

يبحث عشاق النادي الاهلي والكرة الأفريقية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الكروي الأول ضد نظيره صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في الثامنة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز

سيتم إذاعة مباراة الاهلي ضد نظيره صن داونز عبر 5 قنوات مفتوحة، كالتالي:

قناة أون تايم سبورتس – ON Time Sports

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قناة أبو ظبي الرياضية – AD SPORTS 1

قناة بي إن سبورتس -beIN Sports HD

القناة الرياضية المغربية – Arryadia SD/HD

القناة السعودية SSC HD

وكان فريق الاهلي قد تعرض للهزيمة من نظيره صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، في بريتوريا بهدف دون رد، يوم الأحد الماضي.