سداسي الاهلي ينافس ثنائي بيراميدز على أفضل لاعب داخل أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن قائمة تضم 20 لاعبًا يتصارعون على حصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة في عام 2023 حيث شهدت تواجد 6 لاعبين من الاهلي.

ويصارع سداسي فريق الكرة بالنادي الاهلي مع ثنائي آخر من صفوف منافسه في الدوري المصري نادي بيراميدز لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة السمراء.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي : ” محمد عبد المنعم، كهربا، محمد الشناوي، علي معلول، حسين الشحات، بيرسي تاو ( الأهلي)، مصطفى فتحي، الكونغولي فيستون كالالا (بيراميدز) بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الآخرين.

اقرأ أيضًا: شوبير يكشف حقيقة ترشيح موسيماني وحسام حسن لـ تدريب الزمالك

ولم تشهد القائمة تواجد أي لاعب من نادي الزمالك على رأسهم أحمد سيد زيزو، الذي قدم مستويات رائعة في الدوري المصري في الموسم المنقضي.

وستقام حفل توزيع جوائز الكاف لعام 2023 يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش بدولة المغرب.