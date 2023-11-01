شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع اللاعبين المطلوب تجديد عقودهم تحت منظار التقييم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على عدم الدخول فى مفاوضات مع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع القلعة البيضاء، دون تقييم لمستواهم مع الفريق فى الفترة الحالية.

ويرغب مجلس إدارة نادى الزمالك فى وضع جميع اللاعبين تحت التقييم فى الفترة الحالية، لتحديد مدى استفادة الفريق من خدماته، وهل استمراره أمر ضرورى أو من الممكن الاستغناء عن خدماته، والاستعانة ببدلاء، عقب رحيلهم بنهاية الموسم الجارى.

واستثني مجلس الزمالك أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك من الدخول تحت خانة التقييم، نظرًا لمعرفة إمكانياته ومدى استفادة الفريق من خدماته، الأمر الذى دفعهم للدخول فى مفاوضات مع اللاعب لتجديد تعاقده.

ورحّب أحمد فتوح، بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة، على أن يتم توقيع العقود الجديدة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة وقبل حلول شهر يناير.

وكشف مصدر مطلع إن أحمد فتوح وافق علي الحصول علي مستحقاته المتأخرة مع باقي زملائه بالفريق، كما وافق اللاعب علي الحصول علي مقدم التعاقد بعد أن يحصل جميع زملائه بالفريق على مستحقاتهم المتأخرة.

ومن المنتظر ان يعقد أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، والمسئولون عن ملف كرة القدم بالقلعة البيضاء، جلسة مع أحمد فتوح خلال الأيام المقبلة، لحسم ملف تجديد تعاقد اللاعب، حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وحسم سليمان والسيد تجديد تعاقد فتوح بنسبة كبيرة جدًا، خاصة في ظل ترحيب اللاعب بالاستمرار مع الزمالك تحت راية مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب.

ويتبقى بعض الرتوش الأخيرة في الاتفاق بين الإدارة واللاعب لحسم ملف التجديد بشكل رسمي، والذي من المنتظر إن تحسم تلك الرتوش خلال الجلسة المرتقبة، لإنهاء هذا الملف بشكل نهائى والانتقال للملفات الأخرى التى تحتاج لعمل ومجهود كبير فى المرحلة القادمة.