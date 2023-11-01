كيف يتأهل الأهلى لنهائى دورى السوبر الأفريقى أمام صن داونز؟

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، نظيره صن داونز الجنوب أفريقى على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات إياب نصف نهائى دورى السوبر الأفريقي.

تخطى الأهلى عقبة سيمبا التنزانى بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 فى القاهرة.

وتعرض الأهلى للهزيمة أمام صن داونز بهدف نظيف في مباراة ذهاب الدورى الأفريقي التي أقيمت في جنوب أفريقيا "بريتوريا" الأحد الماضى.

كيف يتأهل الأهلى لنهائى دورى السوبر الأفريقى؟

يحتاج النادى الأهلى للفوز على صن داونز في مباراة اليوم، بهدفين نظيفين للوصول إلى المباراة النهائية بعد الهزيمة بهدف نظيف في مباراة الذهاب.كما يمكن للأهلى الفوز بهدف نظيف في المباراة والتأهل عن طريق الفوز بركلات الترجيح، كما يمكن التأهل بالفوز بفارق هدفين ما عدا نتيجة 3/ 1 التي ستأهل الفريق الجنوب أفريقى.

جدير بالذكر أن المباراة ستتجه إلى ركلات الجزاء مباشرة حال انتهاء مباراة الليلة بفوز الأهلى بهدف نظيف ليعادل مباراة الذهاب، ولن يكون هناك وقت إضافى.

حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

أسند الكاف إدارة مباراة الليلة الحكم السنغالي عيسى سي والحكم ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد ، وفي غرفة الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.