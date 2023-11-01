شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وكولر والشناوى مرشحون لجوائز الأفضل فى أفريقيا 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن المرشحين للفوز بجوائز الأفضل خلال الحفل المقرر إقامته في 11 ديسمبر المقبل، والذى ستستضيفه مدينة مراكش في المغرب.

أفضل نادٍ في أفريقيا

وينافس النادى الأهلى على جائزة أفضل نادِ في أفريقيا بجانب 9 أندية أخرى للاختيار من بينها خلال الحفل التي ستستضيفه مدينة مراكش المغربية يوم 11 ديسمبر.

وجاءت الأندية المرشحة لنيل الجائزة كالتالى: النادي الأهلى برفقة كل من الوداد والرجاء من المغرب، وشباب بلوزداد وإتحاد العاصمة من الجزائر، وأسيك ميموزا الإيفواري، وصن داونز الجنوب أفريقي و مارومو جالانتس من جنوب أفريقيا ويانج أفريكانز التنزاني والترجي التونسي.

أفضل مدرب

وينافس مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، 3 مدربين آخرين على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2023، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي.

وجاءت قائمة المرشحين على جائزة أفضل مدرب كالتالى: السويسرى مارسيل كولر مدرب الأهلي والمغربى وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، والسنغالى أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، والجزائرى عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائري.

أفضل حارس

وينافس الدولي المصري محمد الشناوى حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر، على جائزة أفضل حارس في أفريقيا، بجانب كل من المغربى ياسين بونو حامى عرين الهلال السعودى ومنتخب المغرب والكاميرونى أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد ومنتخب أسود الكاميرون.