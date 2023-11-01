شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على صن داونز في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقى على ستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى.

القيمة التسويقية

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 30.50 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق صن داونز 29.63 مليون يورو، ويعد أليو ديانج أغلى لاعب فى صفوف الأهلى بقيمة 4.5 مليون يورو، فيما يعد شالوليلى هو أغلى لاعب فى صفوف بطل جنوب أفريقيا بنفس القيمة التسويقية.

وتخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.

بينما تخطي صن دوانز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إياباً فى بريتوريا.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.