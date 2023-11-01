شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد تنس الطاولة: مصر أثبتت قدرتها على استضافة أى بطولة رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة أن البطولة الدولية التى أقيمت فى مصر للناشئين والناشئات شهدت منافسة قوية من العديد من الدول وليست الصين فقط ، الصين بالفعل حسمت المركز الأول ولكن كانت هناك منافسة قوية على المركز الثاني ونجحنا في حسمها لصالحنا والفوز بالمركز الثاني في ترتيب الميداليات بعد الصين".

وأضاف عاشور أن هذا يدل أن ناشئين مصر على أعلى مستوى وسيكونون داعم قوي للمستقبل ولمنتخب مصر للرجال والسيدات وسنسعى دوما لتطويرهم والاهتمام بهم قدر الإمكان وزيادة المعسكرات والاحتكاكات الخارجية لرفع مستواهم الفني".

وعن مشاركة منتخب الصين قال عاشور: "المنتخب الصيني لأول مرة يأتي هنا داخل قارة أفريقيا لإقامة معسكر خارجي وبالفعل استفدنا من هذا المعسكر وظهر ذلك على صعيد النتائج".

وأشار رئيس الاتحاد أن الجانب الصيني أشاد بمستوى اللاعبين كما أشاد بصالة حسن مصطفى وأكدوا أنهم لم يروا مثلها من قبل كما أعجبهم الفندق الداخلي للصالة وتوفير كافة المستلزمات به لذلك التنقلات لم تكن كثيرة وتلقينا وعد منهم بالمشاركة معنا في الأحداث المقبلة"، كاشفا أن مصر أثبتت قدرتها على استضافة أى بطولة فى أى وقت ، مهما كانت أهميتها ، و عدد الدول المشاركة بها .

وعن استعدادات الاتحاد الفترة المقبلة قال: "سنقوم بالتجهيز لتنظيم بطولات الجمهورية لكافة الأعمار وسنبدأ في ذلك خلال شهر نوفمبر الجاري كما نستعد لاستضافة بطولة دولية بارالمبية في شهر يناير المقبل ، كما أن هناك احتمالية باستضافة البطولة العربية سيتم تنظيمها في مارس القادم ، والمقرر أن تعتذر لبنان عنها وقد ننظمها هنا في مصر".

وأختتم: "لدينا العديد من اللاعبين المحترفين في الخارج وسنتواصل معهم بشكل دائم وسنقوم بالمشاركة بالبطولات الدولية وإقامة بعض المعسكرات الداخلية والخارجية بشكل مستمر حتى موعد الأولمبياد".