شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفقد 9 لاعبين أمام صن داونز الليلة.. السولية وكريستو الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى، 9 لاعبين من قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة صن داونز اليوم بنصف نهائى دورى السوبر الأفريقى.

ويفقد الأهلى أمام صن داونز كلا من عمرو السولية ومحمود متولى وكريم فؤاد بسبب الإصابة، بالإضافة إلى حمزة علاء ومحمد الضاوى كريستو وكريم نيدفيد وكريم الدبيس ومعتز محمد ومحمد زعلوك لأسباب فنية.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة صن دوانز فى الثامنة مساء اليوم الاربعاء باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائى دورى السوبر الأفريقي.

وفى حال تخطى الأهلى عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

وتأهل الأهلى إلى نصف نهائى البطولة فى نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزانى فى ربع النهائى بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 فى مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب فى جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمى على حقوق نقل مباريات الدورى الأفريقى بمشاركة النادى الأهلى، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.