شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحليلات الرياضية: استخدام تحليل البيانات في الرياضات المختلفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يُعد التحليل الرياضي واستخدام تحليل البيانات في الرياضات المتنوعة أمرًا حاسمًا اليوم لتحسين أداء اللاعبين وتطوير استراتيجيات الفِرق الرياضية، حيث أصبحت تلعب هذه التقنيات المتقدمة دورًا متزايد الأهمية في مجموعة متنوعة من الرياضات، سواء كانت جماعية مثل كرة القدم وكرة السلة أو فردية مثل التنس والجولف، وحتى الرياضات الإلكترونية.

ولذلك، في هذا المقال سنقوم باستكشاف كيفية استخدام تحليلات البيانات لتحسين الأداء واتخاذ القرارات في هذا النطاق المتنوع من الرياضات. حيث سنلقي نظرة على أبرز الاستخدامات والفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال هذه التقنيات المتقدمة.

ولكن قبل أن نبدأ في استكشاف تلك الاستخدامات والفوائد، سنبدأ بفهم مفهوم التحليلات الرياضية وسنلقي نظرة على الإحصائيات المهمة المرتبطة بها، مما سيزودنا بمعرفة كافية حول هذا المجال الحيوي.

أولًا: ماذا يعني التحليل الرياضي؟

تُعرف عملية التحليل الرياضي بأنها عملية يتم بداخلها تطبيق مجموعة من المبادئ والقوانين الرياضية والإحصائية على جميع أنواع الأنشطة والألعاب والمباريات والأحداث الرياضية، حيث إن هذه العملية تعتمد على استخدام بعض الأساليب والأنظمة الأساسية التي يتم استخدامها في تحليل البيانات، ومن الجدير بالذكر أن عملية التحليل الرياضي تتطور وتستخدم أدوات حديثة فعالة للحصول على معلومات أدق من المعلومات التي كانت في الفترات السابقة والتي تعتمد على الحدس والاستنتاج والتقدير.

ثانيًا: حجم سوق التحليلات الرياضية العالمي

تشهد صناعة التحليلات الرياضية العالمية نموًا استثنائيًا يومًا بعد يوم، وهذا النمو من المتوقع أن يستمر بشكل ملحوظ خلال الفترة ما بين عام 2023 و2030.

ففي الوقت الحالي، يتسارع نمو هذا السوق بوتيرة سريعة، نتيجة لتبني استراتيجيات متقدمة من قبل كبار اللاعبين في هذا المجال، مثل آي بي إم، نيلسن سبورتس، سبورت رادار ايه جي، شبكات تروميديا، وغيرهم. ولذلك، من المتوقع بالتأكيد أن يشهد سوق التحليلات الرياضية نموًا قويًا خلال الأعوام القادمة.

ففي عام 2021، بلغت قيمة سوق التحليلات الرياضية العالمية 2591.14 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 23.13٪ خلال الفترة المتوقعة، لتصل إلى 9031.74 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.

ولكن هذا ليس كل شيء، فقد أشار موقع استاتيسا إلى أن سوق التحليلات الرياضية من المتوقع له أيضًا أن يحقق معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 27.3٪ بين عامي 2021 و2030، مما سيرفع حجم هذا السوق إلى ما يقرب من 21.96 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

ثالثًا: أهم العناصر الرئيسية التي ترتكز عليها عملية التحليل الرياضي

والآن دعونا نلقي نظرة على بعض العناصر الأساسية التي تستخدم عادة في عملية التحليل الرياضي:

الإصابات والصحة المتعلقة باللاعبين

عمليات التفاوض على العقود المالية

تحليلات الحكم

السجلات والجوائز الرياضية

تقييم اللاعبين

خطة اللعب أثناء المباراة

علم النفس الرياضي

تشكيلة الفريق

رابعًا: أبرز البرامج التكنولوجية للتحليل الرياضي

من بين أهم البرامج التكنولوجية البارزة المستخدمة في التحليل الرياضي، يمكن أن نذكر:

برنامج تابلو لتحليل البيانات: يستخدم بشكل رئيسي من قبل المدربين بهدف حفظ معلومات وبيانات اللاعبين وإشراك المشجعين بالعملية التحليلية واستخدام المخططات والرسوم البيانية لوضع خطط تمرينية للفريق.

برنامج بوم للتحليلات الإحصائية: يقوم هذا البرنامج باستقبال مقاطع الفيديو للمباريات بشكل آلي، ويقوم بتسجيلها وتحليلها، ويستخدم البيانات الصحية ومعلومات اللياقة البدنية للاعبين بهدف تحسين أداء الفريق.

برنامج ساب سبورتس وان: الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو إدارة الفريق واللاعبين من خلال دراسة مستوى مهارة اللاعب، حيث يتم التركيز على المواهب ومراقبة تطورها ونتائجها على الفريق.

خامسًا: أثر التحليلات الرياضية في تطوير الأداء الرياضي

بعد التعرف على البرامج التكنولوجية الهامة لتحليل الأداء الرياضي، لن يكتمل فهمنا دون التعرف أيضًا على الفوائد البارزة التي يمكن تحقيقها من خلال تحليل المباريات والأحداث الرياضية. والتي يمكن تلخيصها في:

رفع أداء الفريق ومساعدته على الفوز: حيث إن المعلومات والبيانات التي تنتج عن التحليل يتم استخدامها من قِبل المدرب بهدف تقييم اللاعبين ووضعهم في المكان الصحيح واستغلال مواهبهم والاستغناء عن بعض الأفراد الذين لا يقدمون أي إضافة للفريق.

تحسين الدقة وزيادة الشفافية: فإن استخدام التقنيات التحليلية المتطورة تسمح للحكام بإعادة النظر بجميع الحركات والأهداف التي قد تم تسديدها وتسجيلها عبر تقنيات التحليل والعروض التوضيحية للضربات بهدف التأكد من صحتها والتعليق عليها بمصداقية.

الوقاية من الإصابات أثناء اللعب: حيث تساعد عملية التحليل الرياضي وجمع البيانات من الملعب على ربطها مع المتغيرات البشرية القائمة أثناء اللعب كالتوتر والإجهاد ودراستها مع أنماط النوم والتغذية للاعبين بهدف التنبؤ بإمكانية أن يتعرض اللاعب أثناء اللعب للإصابة.

تعزيز الأرباح المالية وتحسين البنية التحتية في الملاعب: حيث إن بعض أدوات التحليل الرياضي تقوم بمراقبة وتحليل سلوكيات الجمهور ومعرفة السلع المحببة لديهم بهدف رفع مستوى البيع وتحسين الخدمات الأساسية في الملعب لرفع مستوى رضا الجمهور، بالإضافة إلى قدرة هذه الأدوات التحليلية على حساب أعداد الجمهور والتحكم بأعدادهم التي تتدفق للملعب.

تعزيز دائرة الشراكات: فالعمليات التحليلية والإحصائية تزيد قدرة الشركات الرياضية والشركات الإعلانية على مراقبة مستوى الأندية واللاعبين بهدف تبادلهم وشرائهم وعرض الإعلانات في ملاعبهم.

تحفيز تفاعل الجمهور: يعمل التحليل الرياضي والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالمباراة على تشجيع الجمهور وزيادة تفاعلهم بشكل ملحوظ.

سادسًا: كيف تستخدم الرياضات المختلفة تحليلات البيانات؟

وأخيرًا، يسعدنا أن نقدم لكم جدولًا يوضح كيفية استخدام تحليلات البيانات في مجموعة متنوعة من الرياضات.