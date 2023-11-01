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الليلة .. طنطا يصطدم مع بروكسي في ختام الجولة السادسة بدوري المحترفين

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق طنطا نظيره بروكسي مساء اليوم الأربعاء  على ستاد طنطا  في لقاء ناري ضمن منافسات الجولة السادسة في دوري المحترفين .

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ترتيب طنطا و بروكسي 

يدخل طنطا أصحاب الأرض مباراة بروكسي محتلا المركز  السادس عشر برصيد 5 نقاط ،فيما  يحتل بروكسي المركز التاسع برصيد 8 نقاط .

قائمة فريق طنطا لمباراة بروكسي 

احمد ربيع الشيخ، احمد شوقي، "حراس مرمي"، شهاب فتحي، محمد حسام الشرخة، حسن علي، اسامة النجار، حسام غالي، كريم اسامة، عبدالرحمن الدح، محمد عاطف، ميدو جمال، حسون محمد، ساهر عبدالمنعم، نانا انتوي، احمد الشامي، حموشة، الحسيني سمير، احمد السيد، فارس طارق، محمد محسن شيكا.

موعد مباراة طنطا و بروكسي في دوري المحترفين 

تبدأ مباراة طنطا مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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