أرسنال ووست هام يونايتد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة في كأس الرابطة الإنجليزية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق أرسنال بنظيره وست هام، مساء اليوم، في المواجهة التى تجمعهما على ملعب ملعب "لندن" ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

موعد مباراة أرسنال ووست هام اليوم في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

وتقرر انطلاق صافرة مباراة أرسنال ووست هام في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال ووست هام اليوم في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

وتُذاع مباراة أرسنال ووست هام مساء اليوم، عبر قناة beIN Sports HD 2.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي أرسنال بعد تحقيقه الفوزعلى نظيره برينتفورد، في دور الـ32 بهدف نظيف.

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو والقنوات الناقلة

ـ تقام مباراة وست هام يونايتد وأرسنال في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ـ تقام مباراة تشيلسي وبلاكبيرن في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا الربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ـ تقام مباراة بورنموث وليفربول في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر الا الربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ،عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ـ تقام مباراة فريقي مانشستر يونايتد ونيوكاسل في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة)، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، عبر قناة بي إن سبورتس 1.