تشكيل طنطا الرسمي أمام بروكسي في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - استقر عمرو أنور المدير الفني الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه الذي سوف يخوض به مباراته الهامة اليوم أمام فريق بروكسي ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري المحترفين القسم الثاني أ والمقرر إقامتها على ملعب طنطا في الثانيه والنصف عصرا.

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وشهد التشكيل عودة ميدو جمال من جديد، وجاء تشكيل طنطا لمواجهة بروكسي على النحو الآتي:

في حراسة المرمي: أحمد ربيع الشيخ.

خط الدفاع:أحمد علي، شهاب فتحي، محمد حسام الشرخه، أسامه النجار.

خط الوسط: حسام غالي، حسون محمد، عبدالرحمن الدح

خط الهجوم: كريم اسامه، محمد عاطف، ميدو جمال.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفي الكومي "حارس مرمي"، ساهر عبدالمنعم، الحسيني سمير، محمد مصطفي حموشه، أحمد عبدالهادي، فارس طارق، نانا انتوي، محمد محسن شيكا، أحمد الشامي.

يُذكر أن طنطا يحتل المركز الخامس عشر برصيد خمسة نقاط بينما يحتل بروكسي المركز السادس برصيد ثمانية نقاط.