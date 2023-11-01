الأول بين أندية إفريقيا .. رقم وحيد يمنح صن داونز أفضلية تاريخية على الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة مرتقبة، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الإياب من منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.



وانتهت مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي في جنوب أفريقيا، بخسارة الأهلي بهدف من دون رد.

تاريخ المواجهات..

تقابل الفريقان خلال خمس عشرة مباراة، فاز الأهلي في خمس مباريات، وفاز صن داونز في خمس مباريات، وحسمت نتيجة التعادل بين الفريقين خمس مباريات.

وتمكن لاعبو الأهلي من تسجيل تسعة عشر هدفاً، بينهما تلقت شباكهم عشرين هدفاً تلقتها شباكه.

وحال تحقيق الفريق الجنوب أفريقي انتصارًا في مواجهة الليلة، يصبح الفريق الإفريقي الوحيد الذي يمتلك سجلًا أعلى من الأهلي في أرقام الفوز بالمواجهات المباشرة بواقع 6 انتصارات مقابل 5 للأهلي.

وأقيمت المواجهة الأولى في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي سيد عبد الحفيظ، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 3- صفر أحرز أهداف الأهلي خالد بيبو.

وجاءت المواجهة الثانية في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال إفريقيا 2007، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بالتعادل 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمد بركات وأمادو فلافيو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر أحرزهما شادي محمد ومحمد أبو تريكة.

أما المواجهة الثالثة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2018-2019، وأقيمت المواجهة في بريتوريا وانتهت بفوز صن داونز 5- صفر، وفي لقاء العودة بالإسكندرية فاز الأهلي 1- صفر أحرزه وليد آزارو.

المواجهة الرابعة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وفي لقاء العودة ببريتوريا تعادل الفريقان 1-1، أحرز هدف الأهلي ليبوهانج مبوي مدافع صن داونز في مرمى فريقه.

المواجهة الخامسة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2020-2021، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وفي لقاء العودة ببريتوريا تعادل الفريقان 1-1، أحرز هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

وأقيمت المواجهة السادسة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2021-2022، فاز صن داونز 1- صفر، ذهاباً وإياباً.

أما المواجهة السابعة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2022-2023، تعادل الفريقان بالقاهرة 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمد عبد المنعم وحسين الشحات، وفي لقاء العودة ببريتوريا فاز صن داونز 5-2، أحرز هدفي الأهلي محمد شريف وبيرسي تاو.

وأقيمت الأحد الماضي المواجهة الثامنة في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي وفاز صن داونز ببريتوريا 1- صفر.